Da cinque anni il Comune di Bergamo non riesce a riscuotere 34 milioni di euro tra Imu e multe non pagate. La Corte dei Conti ha fatto il punto e ha evidenziato come questi mancati introiti rappresentino un problema serio. Le minoranze in consiglio comunale definiscono la situazione preoccupante e chiedono interventi concreti per recuperare i soldi che ancora mancano.

IL REPORT. Il report sui mancati introiti nella relazione della Corte dei Conti. Le minoranze: aspetto preoccupante. La replica: continuo il lavoro di recupero dei crediti. È approdata ieri sera in prima commissione consiliare la relazione della Corte dei Conti sull’operato del Comune di Bergamo. Il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi ha sottolineato «l’esito sostanzialmente positivo delle istruttorie», ma l’opposizione ha sollevato alcuni rilievi. In particolare «la difficoltà di riscuotere i crediti, Imu e sanzioni stradali» rilevano i consiglieri Alberto Ribolla (Lega) e Antonio Deleuse Bonomi (Lista Pezzotta). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Imu e multe non pagate in cinque anni: il Comune di Bergamo deve riscuotere 34 milioni

Approfondimenti su Bergamo Imu Multe

Sicily by car deve affrontare un nuovo importo considerevole per multe non pagate, con un totale di 751mila euro al Comune di Milano.

La legge di Bilancio introduce una nuova opportunità per chi ha dimenticato o non è riuscito a pagare Imu, Tari o multe comunali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bergamo Imu Multe

Argomenti discussi: Rottamazione Imu, Tari, multe: così i Comuni possono cancellare interessi e sanzioni; Imu, Tari e multe, rottamazione per tutte le entrate dei Comuni; Imu, Tari e multe: come funziona la nuova rottamazione comunale; Rottamazione cartelle comunali: Imu, Tari e multe non pagate, ecco come funziona.

Imu e multe non pagate in cinque anni: il Comune di Bergamo deve riscuotere 34 milioniIL REPORT. Il report sui mancati introiti nella relazione della Corte dei Conti. Le minoranze: aspetto preoccupante. La replica: continuo il lavoro di recupero dei crediti. È approdata ieri sera in pr ... ecodibergamo.it

Rottamazione cartelle comunali: Imu, Tari e multe non pagate, ecco come funzionaLa Legge di Bilancio apre alla sanatoria dei debiti locali. Sconti su sanzioni e interessi, ma non per tutti: ogni Comune decide se aderire. Chi può beneficiarne e quanto si risparmia ... panorama.it

La rottamazione quinquies 2026 punta a salvare la continuità aziendale delle partite IVA. Per i cittadini lo stralcio di multe, IMU e TARI rischia invece di diventare una roulette a macchia di leopardo. - Imposte / Pubblico, Agenzia delle Entrate -… x.com

Nuova rottamazione entrate comunali: cosa possono decidere i Comuni su IMU, TARI e multe facebook