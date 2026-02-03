Rottamazione cartelle comunali | Imu Tari e multe non pagate ecco come funziona

La legge di Bilancio introduce una nuova opportunità per chi ha dimenticato o non è riuscito a pagare Imu, Tari o multe comunali. Da ora, cittadini e imprese possono chiedere la rottamazione delle cartelle esattoriali, con la possibilità di sanare debiti accumulati negli anni senza troppi problemi. La procedura permette di definire il pagamento in modo più semplice, offrendo una via d’uscita a chi si trova in difficoltà con i pagamenti arretrati.

Imu e Tari non pagate, rette dell’asilo dimenticate, multe stradali finite nel cassetto. Arriva, con la Legge di Bilancio, una novità: la rottamazione delle cartelle comunali. Una misura che affianca la rottamazione quinquies delle cartelle statali, ma che segue regole diverse e a macchia di leopardo, non ovunque e con tempi uguali. Imu, Tari e multe non pagate: rottamazione sì, ma solo se il Comune aderisce. La prima cosa da chiarire è che la rottamazione delle cartelle comunali non è automatica. La Legge di Bilancio ha aperto la porta a una definizione agevolata anche per i tributi e le entrate degli Enti locali, ma la decisione finale spetta a ciascun Comune. 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su Imu Tari

La rottamazione di sanzioni e interessi di mora su IMU e Tari è una misura adottata da diversi comuni del Salento.

Durante l'ultimo Consiglio Comunale, Zicari ha chiesto al Sindaco di impegnarsi con la città e aderire alla rottamazione delle cartelle Imu-Tari, in attesa di eventuali iniziative del Governo nazionale.

Ultime notizie su Imu Tari

Argomenti discussi: Imu e Tari, ora anche i Comuni possono rottamare le cartelle: quali sono le regole; Rottamazione Imu, Tari, multe: così i Comuni possono cancellare interessi e sanzioni; Imu e Tari rientrano nella rottamazione quinquies: le istruzioni dell'Ance per i Comuni; Rottamazione quinquies dei Comuni, cosa cambia per Imu e Tari: l’appello di Giorgetti.

