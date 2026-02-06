Romeo Tasselli, ingegnere e rappresentante di Secam, ha spiegato perché hanno deciso di promuovere il ‘Campionato di giornalismo’. Secondo lui, investire sui giovani e sulla loro formazione è fondamentale per il futuro della comunità. Tasselli sottolinea che bisogna educarli a usare correttamente le parole, a leggere la realtà e a distinguere i fatti dalle opinioni. Ignorare questa crescita significa lasciare un vuoto che si farà sentire nel tempo.

Ingegner Romeo Tasselli, cosa vi ha portato come Secam a credere nel ‘ Campionato di giornalismo ’? "Pensiamo che il futuro della comunità dipenda non solo da ciò che facciamo, ma anche da ciò che non facciamo oggi: ignorare la crescita culturale dei giovani, la loro capacità di leggere la realtà, di distinguere i fatti dalle opinioni, significa lasciare un vuoto che poi si paga nel tempo. In un mondo sempre più complesso, isolarsi non è solo eticamente sbagliato: spesso è anche miope, perché i problemi che lasci “fuori dalla porta“ prima o poi rientrano “dalla finestra“". Quali sono, a vostro avviso, i punti di forza dell’iniziativa? "Il fatto di educare alla responsabilità della parola: descrivere un fatto, verificarlo, comprenderlo, raccontarlo con equilibrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Importante educare alla responsabilità della parola"

Approfondimenti su Romeo Tasselli

Questo convegno diocesano si rivolge a educatori, catechisti e operatori pastorali, offrendo spunti per promuovere un uso responsabile della tecnologia tra i giovani.

Il CNDDU ha annunciato il suo supporto alla proposta di legge popolare che prevede un aumento di 5 euro sul prezzo delle sigarette e dei prodotti alla nicotina, come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

IELTS Listening Practice B2–C1 | Climate Change and Global Responsibility | Improve Your English

Ultime notizie su Romeo Tasselli

Argomenti discussi: Importante educare alla responsabilità della parola; Perché sempre più famiglie scelgono il metodo Montessori: educare alla libertà fin da piccoli - fem; Piccoli cronisti per educare alla salute; Eletti sindaco e giunta dei bambini a Bosisio Parini: Iniziativa dall'importante valore civico.

Importante educare alla responsabilità della parolaIngegner Romeo Tasselli, cosa vi ha portato come Secam a credere nel ‘Campionato di giornalismo’? Pensiamo che il futuro della comunità dipenda non solo da ciò che facciamo, ma anche da ciò che non ... ilrestodelcarlino.it

Gino Cecchettin, 'educare chi ancora non è consapevole'L'importante è educare chi ancora non è consapevole. Lo ha detto Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane studentessa padovana vittima di femminicidio nel novembre 2023, intervenendo oggi a ... ansa.it

PERCHÉ È IMPORTANTE ALL’INIZIO INDICARE LE GRAMMATURE DEI CIBI Le grammature aiutano a educare alle porzioni corrette e a creare consapevolezza. All’inizio servono come guida pratica per evitare errori e costruire precisione. LA PRECISION facebook

#Miele, @FrancescoLollo1: accordo con @McDonalds importante per valorizzare settore e educare i giovani. VIDEOINTERVISTA agricolae.eu/miele-lollobri… x.com