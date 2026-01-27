Educare alla responsabilità digitale | convegno diocesano alla parrocchia di Santa Franca

Questo convegno diocesano si rivolge a educatori, catechisti e operatori pastorali, offrendo spunti per promuovere un uso responsabile della tecnologia tra i giovani. L’evento, in programma il 31 gennaio presso la parrocchia di Santa Franca, approfondisce il tema del rispetto online e dell’etica digitale, contribuendo a sviluppare una cultura della responsabilità in ambito educativo e comunitario.

"Dal like al rispetto. Educare alla responsabilità digitale" è il titolo del convegno diocesano per educatori, catechisti e operatori pastorali in programma nella mattinata di sabato 31 gennaio, memoria di san Giovanni Bosco, patrono dei giovani. È previsto l'intervento di Gianpiero Neri dell'Associazione WebCattolici Italiani (WeCa), realtà che da anni supporta la Chiesa italiana nel comprendere e abitare con responsabilità il mondo digitale. Sarà presente il vescovo, mons.

