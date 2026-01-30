A San Casciano un corso scopri oer apprendere le basi della costruzione in bambù

A San Casciano si tiene un corso per imparare le basi della costruzione in bambù. Dal 27 al 29 marzo 2026, i partecipanti si riuniscono per tre giorni, per un totale di 20 ore, in un laboratorio pratico e collettivo. L’obiettivo è imparare il metodo costruttivo CanyaViva e mettere le mani in pasta, costruendo insieme con il bambù.

Il laboratorio si svolgerà dal 27 al 29 Marzo 2026, e avrà la durata di 20 ore. Sarà un processo di costruzione collettivo e partecipativo con l'obiettivo di apprendere le basi della costruzione in bambù attraverso l'apprendimento del metodo costruttivo CanyaViva. Esploreremo insieme la forza, la.

