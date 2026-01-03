Specializzazione sostegno conseguita all’estero come ci si inserisce nelle GPS di prima fascia Pillole di Question Time

Nel question time del 1 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con l’ospite Sonia Cannas, si è discusso del riconoscimento della specializzazione conseguita all’estero e delle modalità di inserimento nelle GPS di prima fascia. Un approfondimento utile per docenti con qualifiche straniere che intendono capire come aggiornare e integrare il proprio percorso professionale nelle graduatorie provinciali.

Sostegno, Anief dice sì ai percorsi Indire: professionalità acquisita con il servizio e risposte ai ritardi per specializzati estero - Durante l’ultima trasmissione di Orizzonte Scuola TV, spazio alla posizione di ANIEF sul tema della specializzazione sul sostegno. orizzontescuola.it

