Le recenti proteste a Minneapolis sono scaturite dall’uccisione di un cittadino statunitense da parte di agenti federali dell’immigrazione. Questo episodio, il secondo nello stesso mese nella città, ha portato a richieste da parte dei leader locali affinché l’amministrazione Trump interrompa le operazioni di immigrazione in quella zona. La vicenda evidenzia le tensioni tra le autorità e la comunità locale riguardo alle politiche migratorie e alla gestione delle forze federali.

Washington, 25 gen. (AdnkronosAfp) - L'uccisione di un cittadino statunitense da parte di agenti federali dell'immigrazione avvenuta ieri (la seconda a Minneapolis questo mese) ha scatenato nuove proteste e richieste da parte dei leader locali affinché l'amministrazione Trump ponga fine alle sue operazioni in città. Agenti federali hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni, meno di tre settimane dopo che un agente dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) aveva sparato e ucciso Renee Good, anche lei di 37 anni, nella sua auto. L'amministrazione Trump ha subito affermato, come ha fatto dopo la morte di Good, che Pretti aveva intenzione di fare del male agli agenti federali, anche se un video sembra contraddire la versione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa: proteste a Minneapolis dopo uccisione da parte agenti federali dell'immigrazione

Proteste negli Usa per l’uccisione di una donna 37enne a Minneapolis da parte degli agenti dell’Ice: in piazza anche a New York e in altre cittàIn seguito all’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis, sono scoppiate proteste in diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York, Chicago e San Francisco.

Minneapolis, agenti federali dell'Immigrazione continuano a effettuare arrestiA Minneapolis, gli agenti dell’Immigrazione intensificano le operazioni di controllo, proseguendo con arresti in un contesto già segnato da tensioni e incidenti recenti.

Proteste a Minneapolis dopo che un agente dell'ICE uccide una donna

