Fiorentina illustrato il programma dei lavori al Franchi | nuovo stadio pronto nel 2029

9 dic 2025

Il primo lotto dei lavori, che riguarda una parte della Maratona e la Curva Fiesole sarà completato entro il 30 aprile 2027. Pronta pure la candidatura per Euro 2032. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

