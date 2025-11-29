Lo spazio aereo sul Venezuela “sia considerato interamente chiuso”. È questo l’avvertimento lanciato da Donald Trump in un post su Truth social: «A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza». Eppure la scorsa settimana il New York times aveva pubblicato la notizia sulla telefonata tra il presidente americano e l’omologo venezuelano, Nicolàs Maduro, con cui avrebbe discusso la possibilità di un incontro. Venezuela, Trump blinda il cielo dopo il colloquio con Maduro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump blinda il cielo del Venezuela e il Washington post attacca il Pentagono: “Vogliono uccidere i narcotrafficanti”