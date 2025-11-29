Trump blinda il cielo del Venezuela e il Washington post attacca il Pentagono | Vogliono uccidere i narcotrafficanti
Lo spazio aereo sul Venezuela “sia considerato interamente chiuso”. È questo l’avvertimento lanciato da Donald Trump in un post su Truth social: «A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza». Eppure la scorsa settimana il New York times aveva pubblicato la notizia sulla telefonata tra il presidente americano e l’omologo venezuelano, Nicolàs Maduro, con cui avrebbe discusso la possibilità di un incontro. Venezuela, Trump blinda il cielo dopo il colloquio con Maduro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Sparatoria a pochi passi dalla Casa Bianca, feriti due militari: un 29enne afghano è stato fermato e Donald Trump promette che «l’animale pagherà». Ecco cosa è successo davvero, chi è il sospetto e perché ora Washington è blindata. https://infodife - facebook.com Vai su Facebook
Trump dichiara chiuso spazio aereo sul Venezuela: “Spacciatori e compagnie aeree considerino tutto bloccato” - Il presidente americano Dondald Trump ha scritto su Truth che lo spazio aereo sul Venezuela deve essere considerato "completamente chiuso" ... Scrive fanpage.it
Tensione nei cieli del Venezuela: concessioni aeree ritirate e passeggeri bloccati negli aeroporti. Cosa succede - L’ente Usa per la gestione dei voli ha diramato un’allerta per invitare alla massima cautela in caso di sorvolo del Venezue ... Come scrive msn.com
Trump: la Cia conduce operazioni segrete in Venezuela - L'amministrazione Trump “sta esaminando il territorio” mentre valuta ulteriori attacchi nella regione, ma il presidente Usa ha rifiutato di dire se la Cia abbia l'autorità di agire contro il ... Scrive it.euronews.com