A Milano, Armani riapre il suo negozio storico in via Borgonuovo. Questa volta, il civico 21 si presenta con una nuova campagna che vede protagonisti Vittoria Ceretti e Clément Chabernaud. La salute della città e la passione dei passanti hanno mantenuto vivo il legame tra il marchio e il quartiere, anche dopo anni. Ora, il negozio si rinnova, pronto a ricevere clienti e curiosi con un volto nuovo e uno sguardo rivolto al futuro.

A Milano, il civico 21 di via Borgonuovo è da sempre la casa di Giorgio Armani. Non serve essere milanesi, né lavorare nel mondo della moda, per saperlo: per anni, semplici passanti curiosi hanno percorso quella strada nella speranza di imbattersi nel signor Armani. E a qualcuno, in effetti, è successo davvero. Brera è stato il suo quartiere fin dagli anni Ottanta, da quando vi si era trasferito eleggendolo a luogo dell’anima. In quelle vie dalla doppia natura - colta e vitale, elegante e libera - Armani aveva casa e bottega, come si suol dire. Non era raro incontrarlo a piedi o mentre varcava il portone della sua residenza, che lui stesso definiva “un’isola tranquilla”, riservata solo agli amici più stretti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Giorgio Armani apre le porte di via Borgonuovo, la nuova campagna con Vittoria Ceretti e Clément Chabernaud

Approfondimenti su Giorgio Armani

La maison Armani fa un passo importante con il debutto della nuova Armani Privé a Parigi.

È in fase di sviluppo “Armani — The King of Fashion”, un biopic sulla vita di Giorgio Armani, diretto da Bobby Moresco, premio Oscar.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorgio Armani

Argomenti discussi: La sfilata Giorgio Armani Privé apre e chiude in bianco. L'abito da sposa è l'ultimo lavoro di Giorgio Armani; Giorgio Armani Privé si veste di Giada, tra memoria e futuro; La nuova gerarchia di Giorgio Armani Privé primavera-estate 2026; Haute Couture SS26, il debutto di Silvana Armani per Giorgio Armani Privé.

La sfilata Giorgio Armani Privé apre e chiude in bianco. L'abito da sposa è l'ultimo capolavoro di Giorgio ArmaniLa collezione Giorgio Armani Privé primavera estate 2026 è il debutto di Silvana Armani, nel segno della continuità ma con uno sguardo più femminile, a tinte pastello ... vogue.it

Un talismano verde giada. La nuova era di Giorgio Armani Privé fiorisce a ParigiBenvenuti nell’era della Signora Armani: la nipote di Re Giorgio vuole trasportare la collezione nella vita quotidiana. E quell'ultimo abito da sposa dello ... iodonna.it

Da Giorgio Armani Privé sfila l'ultimo capolavoro di Giorgio Armani facebook