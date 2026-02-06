Stella Boggio, condannata a 21 anni per l’omicidio del compagno Marco Magagna, ha tentato il suicidio subito dopo la sentenza. La donna è tornata a casa dei genitori a Limbiate e, durante la notte, ha assunto una dose eccessiva di tranquillanti, farmaci che già assumeva per gli attacchi di panico da quando aveva avuto un incidente in auto. Ora si trova in ospedale sotto osservazione, mentre gli investigatori valutano se si sia trattato di un gesto disperato o di un tentativo di fuga dalla realtà.

Quando mercoledì è stata condannata dalla Corte di Assise di Monza a 21 anni di reclusione per l’ omicidio del compagno Marco Magagna, è tornata agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Limbiate, dove nella notte ha assunto una dose eccessiva di tranquillanti, che già prende per gli attacchi di panico da quando ha avuto un incidente stradale in auto. Un gesto ritenuto dai carabinieri autolesionistico, che ieri ha portato al ricovero all’ospedale di Garbagnate Milanese di Stella Boggio, la 34enne interior designer accusata di avere ucciso con un’unica coltellata al petto, la notte dell’Epifania del 2025, il fidanzato 38enne impiegato di Arese, suo ospite nella mansarda dove viveva a Bovisio Masciago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sospetto del tentato suicidio. Stella Boggio condannata a 21 anni. Abuso di farmaci dopo la sentenza

Approfondimenti su Stella Boggio

Stella Boggio, condannata a 21 anni per l’omicidio del compagno, ha tentato di togliersi la vita in cella.

Stella Boggio, condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna, ha tentato di togliersi la vita in cella.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Stella Boggio

Argomenti discussi: Il sospetto del tentato suicidio. Stella Boggio condannata a 21 anni. Abuso di farmaci dopo la sentenza; Ryan Routh condannato all’ergastolo per avere cercato di uccidere Trump; Sassari, spari nella rivendita d’auto: c’è un indagato per tentato omicidio – cosa sappiamo; Scontri a Torino, Meloni in visita ai feriti: È un tentato omicidio. Fermato un sospetto per l'aggressione al poliziotto.

Arrestato un sospetto per avere tentato di entrare con un martello nella casa del vicepresidente Usa JD Vance in OhioNella casa, nel quartiere di Walnut Hills a Cincinnati, non vi era nessuno dal momento che il vicepresidente e la famiglia erano tornati a Washington Un uomo è stato arrestato lunedì per avere ... it.euronews.com

Il marito della donna uccisa ad Ancona trovato dal cane di un cacciatore: in carcere dopo tentato suicidioNazif Muslij, sospettato del femminicidio della moglie Sadjide Muslijama, è stato trovato ieri da un cacciatore che l’ha visto appeso a un albero, probabilmente dopo aver tentato di togliersi la vita. fanpage.it

“Dopo la sentenza…”. Stella Boggio, la notizia sulla ragazza che ha ucciso il compagno facebook

Stella Boggio tenta di togliersi la vita dopo la condanna a 21 anni per l’omicidio del compagno: è in ospedale fuori pericolo x.com