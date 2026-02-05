Condannata a 21 anni per l’omicidio del compagno Marco Magagna Stella Boggio tenta il suicidio

Stella Boggio, condannata a 21 anni per l’omicidio del compagno, ha tentato di togliersi la vita in cella. La donna, 34 anni, ha cercato di farla finita nel carcere dopo aver ricevuto la sentenza. Ora si trova in ospedale, sotto osservazione, mentre i suoi legali stanno valutando eventuali azioni legali.

Stella Ovidia Boggio, la 34enne che ieri è stata condannata a 21 anni di reclusione per l’ omicidio del compagno, Marco Magagna, avrebbe tentato il suicidio. Come riporta il Corriere della Sera, la donna, madre di un bimbo di 9 anni, è ricoverata in ospedale a Garbagnate Milanese (Milano), ma ora è fuori pericolo. Cosa è successo. Il drammatico episodio risale alla notte tra il 4 e il 5 febbraio. Boggio era a casa dei genitori a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, dove da circa un anno si trova agli arresti domiciliari. Secondo quanto confermato da fonti legali al giornale di via Solferino, la 34enne avrebbe assunto una quantità imprecisata di farmaci nel tentativo di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dopo aver ricevuto la condanna a 21 anni di carcere per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, Stella Boggio ha tentato il suicidio.

La Corte d’Assise di Monza ha condannato Stella Boggio a 21 anni di carcere per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto il 7 gennaio dello scorso anno.

