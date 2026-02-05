Condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Stella Boggio tenta il suicidio | è ricoverata

Stella Boggio, condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna, ha tentato di togliersi la vita in cella. È stata trovata priva di sensi e trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove ora si trova sotto stretta sorveglianza.

Stella Boggio, condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna, è stata ricoverata all'ospedale di Garbagnate Milanese (Milano) dopo aver tentato il suicidio.

