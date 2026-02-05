Condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Stella Boggio tenta il suicidio | è ricoverata

Stella Boggio, condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna, ha tentato di togliersi la vita in cella. È stata trovata priva di sensi e trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove ora si trova sotto stretta sorveglianza.

La Corte d’Assise di Monza ha condannato Stella Boggio a 21 anni di carcere per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto il 7 gennaio dello scorso anno.

