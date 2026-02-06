Il sindaco Palorossi ha deciso di confermare il suo sostegno a Vannacci, ma senza cambiare partito. In una dichiarazione, ha spiegato di stimare il generale, ma di preferire restare con la Lega, perché ritiene che il partito fornisca gli strumenti necessari per amministrare bene. La sua presa di posizione chiarisce le sue priorità tra i due nomi che sono finiti al centro dell’attenzione politica locale.

"Io sono stato e continuo a essere un sostenitore di Vannacci, ma come sindaco ho deciso di restare con la Lega, perché gli elementi importanti per far sì che io amministri bene ce l’ha la Lega, non Vannacci". Così il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi commenta la spaccatura tra Roberto Vannacci e la Lega culminata con l’uscita del generale dal partito e la fondazione di Futuro Nazionale. Paolorossi, sarto e imprenditore, è stato eletto sindaco nel 2024, ma il suo ingresso nella Lega è avvenuto solo a luglio del 2025, in piena campagna elettorale per le regionali. A premere per il suo tesseramento fu proprio lo stesso Vannacci: Paolorossi, candidato a consigliere regionale, fu il più votato tra i leghisti nella circoscrizione anconetana (tremila e 540 le preferenze) e mancò di poco l’elezione all’Assemblea legislativa regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Palorossi prende posizione: "Stimo Vannacci ma resto nella Lega"

Approfondimenti su Palorossi Vannacci

Rossano Sasso, deputato della Lega vicino a Roberto Vannacci, conferma di voler restare nel partito anche in caso di scissione.

Roberto Vannacci ha ribadito di essere fedele alla sua parola e all’onore.

Ultime notizie su Palorossi Vannacci

