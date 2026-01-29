Rossano Sasso, deputato della Lega vicino a Roberto Vannacci, conferma di voler restare nel partito anche in caso di scissione. In un’intervista a Fanpage.it, Sasso dice di non conoscere i dettagli sul simbolo depositato da Vannacci, ma ribadisce che la sua posizione sui diritti civili non è negoziabile. La situazione tra i due resta tesa, con Sasso che sottolinea di voler mantenere la sua fedeltà alla Lega.

Rossano Sasso, deputato leghista considerato vicino a Roberto Vannacci, intervistato da Fanpage.it non si scopre: "Cos'è il simbolo che ha depositato? Non lo so. Io sono nella Lega e rimango nella Lega". A una domanda sulla linea politica del partito, però, mette dei paletti: "I diritti civili per me sono valori non negoziabili". E sulla possibilità di "ricucire": "Se i valori sono netti e chiari, sì".🔗 Leggi su Fanpage.it

Rossano Sasso, deputato vannacciano: La Lega ormai è gender fluidIl pioniere del Carroccio al Sud: Il punto non è se io possa lasciare il partito, ma se stia diventando fluido o privo di identità. E sulla presenza di Francesca Pascale alla kermesse di Roccaraso è ... ilfoglio.it

