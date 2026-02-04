Quando Vannacci assicurava | Resto nella Lega ho dato la mia parola d’onore

Roberto Vannacci ha ribadito di essere fedele alla sua parola e all’onore. A Pontida nel 2024, il generale ha detto di credere ancora nei valori che ha sempre sostenuto e di voler restare nella Lega, come aveva promesso. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni e incertezze all’interno del partito.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.