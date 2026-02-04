Quando Vannacci assicurava | Resto nella Lega ho dato la mia parola d’onore
Roberto Vannacci ha ribadito di essere fedele alla sua parola e all’onore. A Pontida nel 2024, il generale ha detto di credere ancora nei valori che ha sempre sostenuto e di voler restare nella Lega, come aveva promesso. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni e incertezze all’interno del partito.
"Sono qua, io ancora ci credo nella parola data e nell'onore", diceva Roberto Vannacci a Pontida nel 2024. Un anno e mezzo dopo, il generale è uscito dalla Lega definitivamente. Matteo Salvini ha condiviso una parte di quell'intervento di allora: un evidente attacco alla personalità del suo ormai ex europarlamentare. Ora c'è da vedere cosa succederà al Carroccio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Vannacci Lega
Quando Vannacci diceva: “Mi accusano di usare la Lega come un taxi, sono qui perché credo nell’onore e nella parola data” | VIDEO
Dopo aver annunciato di aver lasciato la Lega, Roberto Vannacci torna a far parlare di sé.
Quando Vannacci a Pontida diceva: “Mi accusano di usare la Lega come un taxi, e invece sono qui con voi. Credo nella parola data”
Domenica 21 settembre, Roberto Vannacci ha preso parola a Pontida davanti a un grande pubblico.
Ultime notizie su Vannacci Lega
Il discorso a Pontida dell'ex generale riproposto sui social da Matteo SalviniAll’indomani della decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega, torna virale sul web il discorso che l’ex generale ha tenuto a Pontida durante il quale assicurava che non avrebbe abbandonato il ... tpi.it
Quanto vale il partito di Vannacci? La febbre dei sondaggiTutti a chiedersi cosa succede ai partiti con la discesa in campo del generale. Secondo l'ultimo sondaggio YouTrend per SkyTg24, Futuro nazionale arriverebbe al 4,2 per cento, sottraendo voti a Fdi e ... ilfoglio.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.