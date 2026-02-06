Il significato dietro la cerimonia d' apertura

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si è svolta questa sera a San Siro. Le luci hanno illuminato lo stadio mentre il tema scelto,

Luci a San Siro. Il tema per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di MilanoCortina 2026 è "Armonia". Lo stesso comitato organizzatore spiega che la parola chiave è stata scelta "per trasmettere un messaggio universale di pace, unità e dialogo".

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si terrà in più location, da San Siro a Cortina.

Milano si prepara a vivere una delle giornate più attese dello sport internazionale.

