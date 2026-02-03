Olimpiadi Invernali 2026 | il meteo per la cerimonia d’apertura a Milano

Milano si prepara a vivere una delle giornate più attese dello sport internazionale. Venerdì 6 febbraio, allo Stadio San Siro, si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La città si sta organizzando per accogliere atleti e visitatori, con il meteo che potrebbe influenzare la manifestazione. Le previsioni indicano possibilità di pioggia e temperature invernali, ma tutto resta pronto per l’evento clou dell’anno.

Milano si prepara a vivere una delle giornate più importanti dell’anno sportivo internazionale: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio allo storico Stadio San Siro. Lo spettacolo, che darà il via ufficiale alla XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali, segnerà un momento di grande festa per la città e l’Italia intera. Tempo: sereno e fresco per l’evento. Secondo le previsioni meteo affidabili raccolte da IlMeteo.it, venerdì 6 febbraio a Milano il cielo sarà in prevalenza asciutto, con nubi sparse e nessuna pioggia significativa attesa per la giornata.🔗 Leggi su Funweek.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

