Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 | chi sono i creativi dietro lo spettacolo olimpico

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si terrà in più location, da San Siro a Cortina. Gli organizzatori promettono uno spettacolo con una regia teatrale, una parata che richiama la moda e un’atmosfera più semplice e diretta. La produzione punta a coinvolgere il pubblico con un evento più vicino alla gente, lontano dai soliti schemi e più orientato all’aspetto umano e analogico.

Questo articolo è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026. Romanzando un po' la selezione del team creativo della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, potremmo immaginare Marco Balich come il Danny Ocean di Ocean's Eleven (George Clooney) che, insieme a Rusty Ryan (Brad Pitt), selezionava i componenti del suo team: «Ci serve un direttore creativo!», avrà esclamato nel suo studio mentre stilava la lista delle cose da fare. Ne ha trovati quattro. Chi ha risposto alla chiamata è Damiano Michieletto, tra i più apprezzati registi teatrali al mondo, che ha il compito di allestire San Siro come uno dei suoi meravigliosi palchi: «Quando hai davanti decine di migliaia di persone, il rischio è fare qualcosa di gigantesco ma freddo.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti annunciando che ci sarà una sorpresa clamorosa.

Questa sera Milano si prepara ad accendere le luci in vista della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali.

