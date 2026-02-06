Il segreto di Mariah Carey | ecco cosa c' era scritto sul gobbo

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, alcuni spettatori hanno fatto una scoperta sorprendente sulla performance di Mariah Carey. Tra questi, il conduttore Tommaso Zorzi ha rivelato cosa c’era scritto sul gobbo che la accompagnava sul palco. Secondo quanto si dice, il testo in italiano di “Nel blu, dipinto di blu” era scritto in modo che solo chi conosceva bene le parole potesse leggerlo. La cantante americana ha così interpretato un classico italiano, sorprendendo il pubblico presente e chi seguiva la diretta da casa.

Alcuni degli spettatori della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici, tra cui il conduttore televisivo Tommaso Zorzi, hanno svelato il segreto dietro la performance di Mariah Carey, che ha cantato in italiano "Nel blu, dipinto di blu" di Domenico Modugno. Sul gobbo di San Siro le parole erano divise in brevi sillabe da leggere con i suoni della lingua inglese.

