Il segreto del gobbo di Mariah Carey | le parole di Modugno scritte così

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, Mariah Carey ha sorpreso il pubblico cantando in italiano “Nel blu, dipinto di blu”. A svelare il trucco sono stati alcuni spettatori, tra cui il conduttore Tommaso Zorzi, che hanno rivelato come la cantante abbia interpretato le parole di Modugno con un’attenzione particolare.

Alcuni degli spettatori della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici, tra cui il conduttore televisivo Tommaso Zorzi, hanno svelato il segreto dietro la performance di Mariah Carey, che ha cantato in italiano "Nel blu, dipinto di blu" di Domenico Modugno. Sul gobbo di San Siro le parole erano divise in brevi sillabe da leggere con i suoni della lingua inglese.

