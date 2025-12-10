Sanremo 2026 il ritorno di Francesco Renga stravolge tutto | salta lo spin-off lanciato da Conti

Sanremo 2026 si avvicina e porta con sé sorprendenti novità. L’ingresso di Francesco Renga tra i Big ha scosso gli equilibri del festival, influenzando anche i piani di Carlo Conti e lo spin-off annunciato in precedenza. Tra indiscrezioni e attese, il ritorno del cantautore segna un’inedita svolta nel panorama del prossimo festival.

Programmi Tv, il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e già si respira l'aria di colpi di scena. Tra annunci e indiscrezioni, l'ingresso di Francesco Renga tra i Big ha messo in subbuglio non solo i fan e il pubblico Rai, ma anche i piani di Carlo Conti, costretto a rivedere un progetto parallelo tanto atteso. In pochi minuti, quello che sembrava certo ha subito una svolta, facendo saltare l'ipotesi di uno spin-off del Festival che già aveva alimentato tanta curiosità.

