Il ritorno a ‘casa’ della Bibbia di Borso d’Este | Il libro più bello del mondo

La Bibbia di Borso d’Este torna a Modena, dove è stata portata nuovamente alle Gallerie Estensi. Dopo aver attirato moltissime persone a Roma, in occasione del Giubileo, il prezioso manoscritto è ora di nuovo nel suo luogo d’origine. La ripresa dell’esposizione ha già registrato grande interesse tra i visitatori, che possono finalmente ammirare da vicino uno dei capolavori più importanti del Rinascimento italiano.

Modena, 6 febbraio 2026 – La Bibbia di Borso d'Este, capolavoro del Rinascimento italiano, è tornata a Modena, alle Gallerie Estensi, dopo il successo ottenuto all'esposizione alla biblioteca del Senato, a Roma, organizzata in occasione del Giubileo. A Modena il prezioso manoscritto sarà eccezionalmente esposto al pubblico fino a lunedì, nella sua sede storica, ovvero nella sala Campori della biblioteca estense universitaria. "Siamo molto felici che – le parole della direttrice delle Galleria Estensi Alessandra Necci - la Bibbia di Borso d'Este torni a casa nella Modena in cui 'abita', 'vive' e si trova, ma siamo altrettanto felici del fatto che sia stata esposta questi mesi a Roma.

