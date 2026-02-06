Il programma dei bergamaschi a Milano-Cortina | in gara in 12 quante ambizioni di medaglia

Questa sera a San Siro si accende il braciere, dando il via ufficiale ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. I rappresentanti italiani saranno in gara in 12 discipline e le aspettative sono alte. Gli atleti italiani puntano a portare a casa più medaglie possibili, mentre il pubblico si prepara a tifare e vivere da vicino questa grande occasione sportiva.

L'accensione del braciere dello stadio San Siro nella serata di venerdì 6 febbraio aprirà ufficialmente il programma dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dal 7, via alle gare da medaglia. La spedizione bergamasca si preannuncia nutrita e agguerrita, con 12 atleti che cercheranno di far valere l'orgoglio orobico. Il primo a correre per una medaglia sarà Mattia Casse sulla neve di Bormio, con la discesa libera in programma sulla Stelvio. Domenica tocca alla star della spedizione orobica, Sofia Goggia, che nella stessa specialità andare all'assalto all'oro olimpico bissando il trionfo di Pyeongchang nel 2018 e l'argento del 2022 a Pechino.

