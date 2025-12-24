Falkensteiner progetto per il bene della città

Il progetto Falkensteiner rappresenta un passo importante per lo sviluppo della città di Cesenatico. Dopo un percorso condiviso tra l’amministrazione comunale e il gruppo turistico, anche il Partito Democratico esprime il proprio apprezzamento, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per il miglioramento del territorio e delle sue prospettive future.

Sul progetto Falkensteiner adesso sono tutti d’accordo. Anche il Partito Democratico di Cesenatico esprime tutta la sua soddisfazione per l’inizio del percorso che l’amministrazione comunale ha intrapreso insieme al noto gruppo turistico. La segretaria Greta Passanese interviene così: "Abbiamo sempre mantenuto una posizione chiara e coerente per lo sviluppo della città delle colonie di Ponente, perchè occorreva un progetto che tenesse al centro la riqualificazione turistica ed elevati standard ambientali, con al centro l’interesse pubblico, ciò che realmente torna ai cittadini, alla nostra Cesenatico e a quella zona delle colonie che rappresenta una parte fondamentale della nostra identità urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

