Il prete influencer che non lo è più
Alberto Ravagnani non è più il prete influencer di un tempo. Dopo aver lasciato la parrocchia, ha perso quella popolarità che lo aveva portato sotto i riflettori. Ora si muove in modo più discreto, lontano dai social e dalle luci della ribalta. La sua presenza pubblica si è ridotta, e lui stesso sembra aver scelto di allontanarsi dai riflettori.
Dopo aver annunciato che lascerà il sacerdozio, lo scorso sabato, il “prete-influencer” Alberto Ravagnani ha rassicurato i suoi follower del fatto che avrebbe raccontato loro i motivi della sua scelta. Da allora ne ha parlato come ospite nel podcast PoretCast, in un’intervista a Repubblica, e in un libro che uscirà il 10 febbraio. Ha detto anche farà un video apposta sul suo canale YouTube e un evento aperto al pubblico a Milano, per chi ha «tante cose da dire, e magari domande da fare». La scelta di spretarsi è in effetti uno sviluppo molto succoso nella storia di un prete diventato così famoso, anche se con un modo di fare decisamente poco da prete. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Approfondimenti su Alberto Ravagnani
Il prete influencer non è più un prete, don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: la conferma
Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio.
Don Ravagnani, il sacerdote brianzolo influencer, non è più prete
Don Alberto Ravagnani, il sacerdote brianzolo diventato influencer, ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio.
Prete influencer o prete casa e chiesa
Ultime notizie su Alberto Ravagnani
Argomenti discussi: Don Alberto Ravagnani, il prete influencer ha rinunciato al sacerdozio; Milano, il prete influencer Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio; Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, non è più sacerdote; Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: il prete influencer pubblica un libro sulla scelta.
Alberto Ravagnani, il prete influencer originario di Crespino lascia l'altare: «La vita da sacerdote non mi basta più»CRESPINO (ROVIGO) - La sua scelta ha suscitato reazioni diverse su social, quotidiani, trasmissioni radiofoniche che nei giorni scorsi gli hanno dedicato attenzione. Lui è ... ilgazzettino.it
Ravagnani, prete influencer che ai fedeli ha preferito i followerA «PoretCast», Ravagnani confessa al pio Giacomo Poretti di aver ricevuto una «chiamata» dei social che è più forte di quella di Dio, di sentirsi ancora prete anche dopo aver cambiato strada, di avere ... corriere.it
PRETE INFLUENCER DON ALBERTO RAVAGNANI LASCIA IL SACERDOZIO, DON GIUSEPPE CALABRESE: “LASCIARE IL MINISTERO SACERDOTALE NON È MAI UNA SCELTA PRESA CON LEGGEREZZA” facebook
PRETE INFLUENCER DON ALBERTO RAVAGNANI LASCIA IL SACERDOZIO, DON GIUSEPPE CALABRESE: “LASCIARE IL MINISTERO SACERDOTALE NON È MAI UNA SCELTA PRESA CON LEGGEREZZA” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.