Il prete influencer che non lo è più

Alberto Ravagnani non è più il prete influencer di un tempo. Dopo aver lasciato la parrocchia, ha perso quella popolarità che lo aveva portato sotto i riflettori. Ora si muove in modo più discreto, lontano dai social e dalle luci della ribalta. La sua presenza pubblica si è ridotta, e lui stesso sembra aver scelto di allontanarsi dai riflettori.

Dopo aver annunciato che lascerà il sacerdozio, lo scorso sabato, il “prete-influencer” Alberto Ravagnani ha rassicurato i suoi follower del fatto che avrebbe raccontato loro i motivi della sua scelta. Da allora ne ha parlato come ospite nel podcast PoretCast, in un’intervista a Repubblica, e in un libro che uscirà il 10 febbraio. Ha detto anche farà un video apposta sul suo canale YouTube e un evento aperto al pubblico a Milano, per chi ha «tante cose da dire, e magari domande da fare». La scelta di spretarsi è in effetti uno sviluppo molto succoso nella storia di un prete diventato così famoso, anche se con un modo di fare decisamente poco da prete. 🔗 Leggi su Ilpost.it

