Il presidente Mattarella blindato a Monza dagli abbracci e dalle chiacchiere dei ragazzi di PizzAut

A Monza, il presidente Mattarella ha passato il pomeriggio tra abbracci e chiacchiere con i giovani di PizzAut. Non c’è stato modo di avvicinarsi senza essere fermati da quei ragazzi, che ormai sono diventati protagonisti delle sue uscite pubbliche. Tra sorrisi e strette di mano, Mattarella ha ascoltato le storie di chi lavora per rendere più semplice la vita di persone con disabilità, dimostrando ancora una volta un rapporto diretto e senza filtri con la comunità locale.

Impossibile venire a Monza senza incontrare e abbracciare quei ragazzi che, più di una volta, sono finiti nei suoi discorsi istituzionali. E oggi non poteva essere altrimenti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che questa notte ha dormito all’Hotel de la Ville di Monza, scelta come.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Mattarella Monza I ragazzi di Pizzaut fra i protagonisti della festa olimpica a Monza I ragazzi di Pizzaut sono stati protagonisti ieri a Monza, partecipando alla festa per l’arrivo della fiamma olimpica. Agrate, il parlamentino dei Ragazzi. Consiglieri fin dalle elementari. Presidente il bocconiano Edoardo A Agrate, il Consiglio dei Ragazzi coinvolge studenti fin dalle elementari, favorendo la partecipazione giovanile. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Mattarella Monza Argomenti discussi: I potenti della terra in una Milano blindata per le Olimpiadi: da Vance a Mattarella, chi c'è; Sfilata di big a Malpensa. Dal Villaggio alla Fabbrica la giornata di Mattarella; Gli occhi del mondo su Milano Olimpica; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella. Il presidente Mattarella blindato a Monza dagli abbracci e dalle chiacchiere dei ragazzi di PizzAutUna sopresa quella che il presidente Sergio Mattarella ha trovato all'uscita dalla sua residenza monzese Impossibile venire a Monza senza incontrare e abbracciare quei ragazzi che, più di una volta, ... monzatoday.it Sfilata di big a Malpensa. Dal Villaggio alla Fabbrica la giornata di MattarellaSerata di gala alla Fabbrica del Vapore con le delegazioni dei 93 Paesi. Gallia blindato per l’arrivo di J.D. Vance e del segretario di Stato Usa Marco Rubio. msn.com #milanocortina2026 #Mattarella inaugura #CasaItalia: "Nostro Paese al centro del mondo" CONI MilanoCortina2026 Italia Team Il presidente della Repubblica: "E' un motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importa facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella a Palazzo Reale a Milano per il ricevimento dei Capi di Stato dei Paesi partecipanti ai Giochi #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.