I ragazzi di Pizzaut sono stati protagonisti ieri a Monza, partecipando alla festa per l’arrivo della fiamma olimpica. Accompagnati da Nico Acampora, hanno preso parte alle celebrazioni, rendendo ancora più speciale l’evento. La città ha accolto con entusiasmo questa presenza, tra applausi e sorrisi.

© Ilgiorno.it - I ragazzi di Pizzaut fra i protagonisti della festa olimpica a Monza

A Monza, la gente si raduna lungo le strade per assistere all’arrivo dei tedofori con la fiaccola olimpica.

Oggi a Monza, la fiamma olimpica ha fatto tappa con sei tedofori d’eccezione.

La Fiamma dell’Inclusione: Nico Acampora e i ragazzi di PizzAut illuminano la Villa RealeL’emozione nelle parole di Acampora è palpabile: Portare la Fiamma Olimpica con cinque ragazzi autistici rende ancora più potente qualsiasi messaggio. Loro sono i veri campioni, capaci di fare lo ... mbnews.it

La fiamma olimpica a Monza con sei tedofori d’eccezione: Nico Acampora e cinque ragazzi autI veri campioni sono loro, commenta il fondatore di PizzAut. Prenderanno parte all’emozionante evento nella tappa alla Villa Reale, luogo iconico della città e alle origini dell’avventura della pizz ... msn.com

PizzAut nutriamo l'inclusione. . NOI FACCIAMO COSE NORMALI.... Insegnare un Lavoro Vero non è mai facile, e non è mai facile impararlo. Da PizzAut i ragazzi Aut lavorano veramente, mica per finta. Non sono il contorno del ristorante ma il vero piatto forte. - facebook.com facebook

Autogrill sostiene PizzAut: 150.000 euro per i ragazzi con autismo. Il ricavato del panino GourmAut finanzia un nuovo progetto di vita indipendente. Scopri di più bit.ly/45RgIcx #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #SuperAbile x.com