Il ravennate Mirko De Carli eletto segretario nazionale del Popolo della Famiglia
Mirko De Carli, portavoce del Popolo della Famiglia e candidato alle elezioni amministrative di Ravenna nella lista Lega-Lista per Ravenna-Pdf, è stato eletto alla segreteria nazionale del Popolo della famiglia. Il congresso nazionale del movimento, riunito a dieci anni dalla fondazione a Roma. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
