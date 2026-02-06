Il piano del killer di Denisa fuga alla Rambo e amici fuori Ma è stato tutto bloccato

Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni, ha cercato di scappare dal carcere di Sollicciano la notte prima del processo. Con sé aveva una lista di nomi, indirizzi e numeri di telefono, forse pensando a una fuga in stile Rambo. Ma il tentativo è stato subito bloccato dalle forze dell’ordine, che hanno intercettato e fermato il suo piano prima che potesse mettere in atto la fuga.

Prato, 6 febbraio 2026 – Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 33 anni, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano alla viglia del processo portando con sé una lista di nomi, indirizzi e numeri di telefono. Un appunto sequestrato dall’agente della polizia penitenziaria che ha sventato la fuga. La lista è ora al vaglio degli inquirenti che non escludono che abbia potuto contare su possibili complici, non solo per la rocambolesca evasione da Sollicciano ma anche per gli omicidi delle escort. Il killer delle escort tenta di evadere dal carcere, preso e riportato in cella È quanto emerso ieri mattina all’ udienza in Corte d’Assise a Firenze dove è imputato per l’omicidio di Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30, quest’ultima scomparsa dal residence Ferrucci a Prato e il cui cadavere è stato ritrovato decapitato in un campo a Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il piano del killer di Denisa, fuga alla Rambo e amici fuori. Ma è stato tutto bloccato Approfondimenti su Vasile Frumuzache Il killer di Ana Andrei e Denisa Paun tenta di evadere dal carcere: la fuga con le lenzuola prima del processo Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere utilizzando lenzuola annodate e una scala improvvisata fatta con manici di scopa. Nomi, indirizzi e numeri di telefono, ecco come il killer di Ana e Denisa aveva preparato la fuga dal carcere di Sollicciano Firenze, 5 febbraio 2026 – Vasile Frumuzache, guardia giurata di 33 anni, aveva con sé ieri nomi, indirizzi e numeri di telefono mentre tentava di evadere dal carcere di Sollicciano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vasile Frumuzache Argomenti discussi: Federica Torzullo, il figlio resta ai nonni: la decisione del tribunale dei minori di Roma, esclusa l'ipotesi della comunità; Omicidio nei pressi dello stadio San Nicola, arrestato dopo 24 anni il presunto killer; Brindisino ucciso nei pressi dello stadio di Bari: arrestato dopo 24 anni il presunto killer; Cacciatori uccisi, si cerca il killer del triplice omicidio: attesa per perizia balistica. Garlasco, la traiettoria segreta del killer svela il mistero del sangue.Nuove ipotesi sulla scena del delitto di GarlascoNel caso di Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi avanzano una ricostruzione alternativa: l’a ... assodigitale.it Cacciatori uccisi, si cerca il killer del triplice omicidio: attesa per perizia balistica(Adnkronos) - Diventa sempre più intricato il giallo dei tre cacciatori trovati uccisi nel bosco di Montagnareale, nel messinese. Dopo l'autopsia, eseguita sabato all'ospedale Papardo di Messina, che ... msn.com Mimì Art. Minnz Piano · Never Grow Up. Un album personalizzato tutto per la dolcissima Denisa in occasione del suo primo sacramento Grazie Mirella per la fiducia #mimiart #albumpersonalizzato #fattoamano #regalo facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.