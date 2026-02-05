nomi indirizzi e numeri di telefono ecco come il killer di ana e denisa aveva preparato la fuga dal carcere di sollicciano

Firenze, 5 febbraio 2026 – Vasile Frumuzache, guardia giurata di 33 anni, aveva con sé ieri nomi, indirizzi e numeri di telefono mentre tentava di evadere dal carcere di Sollicciano. La polizia ha trovato questi dettagli tra le sue cose, e ora indaga su quanto il suo piano fosse organizzato. La fuga è fallita, ma l’attenzione resta alta su come abbia preparato tutto.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Nomi, indirizzi e numeri di telefono. E’ quello che Vasile Frumuzache, guardia giurata di 33 anni, aveva con sé ieri mentre tentava di evadere dal carcere di Sollicciano. Un appunto sequestrato dall'agente che ha sventato la fuga. Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, durante in tentativo, verso le 10 di questa mattina, di evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'aria. Firenze, 4 febbraio 2026. ANSA Il killer delle escort tenta di evadere dal carcere, preso e riportato in cella La lista è ora al vaglio degli inquirenti che non escludono che il detenuto abbia potuto contare su possibili complici non solo per la evasione ma anche per la commissione dei femminicidi di escort di cui è accusato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere utilizzando lenzuola annodate e una scala improvvisata fatta con manici di scopa.

Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano.

