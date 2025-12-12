San Mango sul Calore | il pianista Luigi Coppola in concerto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli

Domenica 14 dicembre alle ore 18, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Mango sul Calore, si svolgerà un concerto del giovane pianista Luigi Coppola, patrocinato dall’amministrazione comunale guidata da Teodoro Boccuzzi. Un evento musicale che vedrà protagonista il talento sedicenne del pianoforte in una cornice suggestiva del paese.

