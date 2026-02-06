Antonio Leao, papà del calciatore del Milan Rafa, ha deciso di dedicare una canzone a Cristiano Ronaldo. La scelta sorprende, considerando la passione di famiglia per la musica, più che per il calcio. La dedica arriva mentre il mondo del calcio si concentra sui grandi nomi e sui loro legami, e questa storia aggiunge un tocco personale alla scena sportiva.

Antonio Leao, padre dell'attaccante del Milan Rafa, ha in comune col figlio la passione per la musica. Non rappa come il 10 rossonero, ma canta, con lo pseudonimo di Frank Leao: il suo primo videoclip apparso su YouTube è un brano dedicato a Cristiano Ronaldo ed è uscito in occasione del 41esimo compleanno della leggenda portoghese. (YouTube @FrankLeão) . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il papà di Leao ha dedicato questa canzone a Cristiano Ronaldo

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

Cristiano Ronaldo, celebre calciatore e icona mondiale, è anche un appassionato collezionista di orologi di lusso.

