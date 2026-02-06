Il Palazzo rosa e le spese | Soldi nostri per il cantiere | Altri affitti dopo l’albergo

A Ponsacco, il Palazzo Rosa torna al centro delle polemiche. Il gruppo di opposizione Insieme CambiAmo Ponsacco denuncia che le opere di puntellamento sono iniziate, con reti e recinzioni da cantiere. La questione non riguarda solo le migliorie all’edificio, ma anche le spese. Critici chiedono spiegazioni sui soldi pubblici impiegati, mentre sui social si moltiplicano le voci di cittadini che temono ulteriori costi e lavori che si allungano nel tempo. La città aspetta di capire quale sarà il prossimo passo.

PONSACCO Palazzo rosa, piovono ancora critiche. In un post su Facebook il gruppo consiliare di opposizione Insieme CambiAmo Ponsacco scrive che "sono iniziate le opere di ’puntellamento’ del Palazzo rosa", vale a dire le reti e le recinzioni da cantiere per evitare l’intrusione di non autorizzati e propedeutiche, appunto, al cantiere che dovrebbe ridar vita all’edificio. "L’amministratore del condominio Bellavista ha sottoposto all’assemblea di cui, ricordiamo, fa parte anche il nostro Comune visto che la precedente amministrazione vide bene di acquistare un fondo che da allora è ovviamente inutilizzato – scrive Insieme CambiAmo Ponsacco – l’approvazione delle spese di accantieramento che sono state votate all’unanimità, compreso quindi il voto favorevole nostro Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

