A Ponsacco, le risorse del ministero sono state allocate per consentire la liberazione di Palazzo Rosa in via Rospicciano. I fondi richiesti e ottenuti sono destinati a interventi di recupero e riqualificazione dell’immobile, assicurando un utilizzo conforme alle esigenze della comunità e rispettando le procedure previste. Questa operazione rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio locale e promuovere lo sviluppo del territorio.

Le risorse ministeriali richieste e ottenute sono arrivate a Ponsacco per consentire la liberazione dell’immobile di via Rospicciano. È esattamente quanto è stato fatto. Riesce difficile comprendere l’atteggiamento di chi, dopo aver prodotto negli anni un danno economico e di immagine di enorme portata, oggi accusa l’amministrazione comunale e il sottoscritto di aver agito contro gli interessi dei cittadini". Lo dice l’assessore al sociale di Ponsacco Alessandro Barachini (nella foto). "I ponsacchini hanno assistito negli anni passati a una gestione improvvisata e ideologica che ha minato le regole della civile convivenza, creando vere e proprie zone franche all’interno del tessuto cittadino – aggiunge Barachini – Il danno è documentabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Palazzo rosa. Spesi solo soldi del ministero"

