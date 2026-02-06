Il Palazzetto di Buggiano si rinnova Impianto vetrate e sicurezza | Potremo aumentare la capienza

Il Palazzetto di Buggiano si prepara a cambiare volto. Sono stati completati i lavori sulle vetrate, che ora permetteranno di aumentare la capienza. Nei prossimi mesi, verranno sostituiti altri infissi e, questa estate, verrà rifatto tutto l’impianto elettrico. La struttura si aggiorna, puntando a risultare più sicura e più capiente per gli eventi futuri.

Completato il rinnovo delle vetrate sugli spalti, prossimamente saranno sostituiti altri infissi esterni e in estate sarà rifatto integralmente l’impianto elettrico al palazzetto di Buggiano. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Daniele Bettarini: "I lavori sono finanziati dalla Regione Toscana totalmente. Oltre 180 mila euro di investimento previsto ed erogato dalle casse regionali". Restano altre tranche per completare la ristrutturazione. "Oltre al rifacimento completo dell’impianto elettrico - prosegue il primo cittadino - verranno completate le entrate laterali. Poi, verrà messa una nuova uscita di sicurezza sulle tribune per aumentare la capienza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

