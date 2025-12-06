Scoppio impianto P2T | si rinnova appuntamento con torneo commemorativo

Brindisireport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Cral Petrolchimico Brindisi, struttura dopolavoristica dei lavoratori dello stabilimento petrolchimico di Brindisi, comunica che lunedì 8 dicembre presso il Centro sportivo Eurosport Academy (via Cappuccini 273c) si svolgerà la partita finale del torneo di calcetto denominato “Torneo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Scoppio Impianto P2t Rinnova