Scoppio impianto P2T | si rinnova appuntamento con torneo commemorativo
BRINDISI - Cral Petrolchimico Brindisi, struttura dopolavoristica dei lavoratori dello stabilimento petrolchimico di Brindisi, comunica che lunedì 8 dicembre presso il Centro sportivo Eurosport Academy (via Cappuccini 273c) si svolgerà la partita finale del torneo di calcetto denominato “Torneo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
