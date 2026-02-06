La giornalista e attivista iraniana Narges Mohammadi ha iniziato un nuovo sciopero della fame nel carcere di Mashhad. È il terzo giorno di digiuno e si trova in isolamento. La sua azione arriva in un momento di crescente tensione tra le autorità e chi chiede libertà e diritti in Iran.

Narges Mohammadi ha ripreso a non mangiare. Oggi è già il terzo giorno di sciopero della fame nel carcere di Mashhad, dove la premio Nobel per la pace è rinchiusa in isolamento. "Siamo profondamente preoccupati per la sua vita", ha dichiarato da Parigi il figlio Ali Rahmani, che insieme alla sorella gemella Kiana guida la fondazione intitolata alla madre. E non c'è retorica: Mohammadi soffre di gravi problemi cardiaci e complicazioni polmonari, necessita di cure mediche specialistiche dopo un intervento di innesto osseo dello scorso anno. Cure che, secondo la famiglia, le vengono negate. La detenzione di Narges Mohammadi si protrae con arresti e rilasci alternati da decenni, con una lunga fase iniziata nel novembre 2021, mentre i suoi primi fermi risalgono agli anni Novanta per l’opposizione al regime degli ayatollah e l’attivismo contro la pena di morte e per i diritti delle donne. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il nuovo sciopero della fame di Narges Mohammadi, la voce che Teheran teme di più

L’attivista iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, si trova di nuovo in carcere da quasi due mesi.

Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata in Iran mentre partecipava a una cerimonia funebre a Mashhad.

