Arrestata in Iran la Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi | stava criticando il regime di Teheran

Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata in Iran mentre partecipava a una cerimonia funebre a Mashhad. L'attivista, nota per le sue critiche al regime di Teheran, è stata fermata durante un evento dedicato all’avvocato e attivista Alikordi, suscitando preoccupazioni sulla repressione delle voci dissidenti nel paese.

