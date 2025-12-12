Arrestata in Iran la Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi | stava criticando il regime di Teheran
Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata in Iran mentre partecipava a una cerimonia funebre a Mashhad. L'attivista, nota per le sue critiche al regime di Teheran, è stata fermata durante un evento dedicato all’avvocato e attivista Alikordi, suscitando preoccupazioni sulla repressione delle voci dissidenti nel paese.
Narges Mohammadi arrestata a Mashhad durante una cerimonia funebre per l'avvocato Alikordi, attivista per i diritti umani. La Nobel per la Pace era in libertà per motivi di salute.
