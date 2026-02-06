Il nuovo scavo nella villa di Poppea apre al pubblico

Nuove scoperte scavando nella villa di Poppea. Gli archeologi hanno portato alla luce maschere di scena, figure di pavoni colorati e impronte di alberi, tutte conservate sotto strati di cenere e lapillo. Sono stati trovati anche ambienti più moderni, che testimoniano un ampliamento della residenza. La villa, attribuita alla seconda moglie di Nerone, ora si apre al pubblico per mostrare le sue meraviglie.

Maschere di scena, figure di pavoni dai vivaci colori conservati intatti sotto strati di cenere e lapillo, impronte di alberi e nuovi raffinati ambienti che stanno emergendo dallo scavo di ampliamento della villa di Poppea - la sontuosa dimora attribuita alla seconda moglie di Nerone.

