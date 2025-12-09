Il presepe di via Azzurra compie 40 anni e apre di nuovo al pubblico
E' diventato sempre più grande negli anni, nasce dall'ingegno e dalla fantasia del dottor Michele Chimienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gran Presepe di via Azzurra, 10 - BOLOGNA 35 anni di storia e esposizione BREVE STORIA DEL PRESEPE Il Presepe di via Azzurra nasce più di trent'anni fa grazie al suo creatore, Dott. Michele Chimienti, durante una gita in Umbria con la sua famiglia.
Incanta i bolognesi da 40 anni: ecco il nuovo presepe di via Azzurra | VIDEO - Il dottor Chimenti ci guida tra le statuine dell'edizione 2025 (che vede un'esposizione anche in via Spadolini).