Il Don Giovanni al Comunale nuovo allestimento per il capolavoro Mozart-Da Ponte

Venerdì sera al Comunale di Modena va in scena il nuovo allestimento di “Don Giovanni”. La produzione segna il ritorno di uno dei capolavori di Mozart e Da Ponte, con debutto venerdì alle 20 e replica domenica alle 15:30. La sala si prepara a ospitare un classico che non perde il suo fascino, attirando appassionati e curiosi pronti a rivivere la storia del seducente marchese.

Va in scena venerdì 6 febbraio 2026 alle 20 e domenica 8 alle 15:30 per la stagione lirica al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena il Don Giovanni, fra i massimi capolavori del teatro musicale, su musica di Wolfgang Amadeus Mozart e libretto di Lorenzo Da Ponte. L'opera si vedrà in un nuovo spettacolo in coproduzione con Fondazione Teatri di Piacenza dove ha debuttato lo scorso 23 gennaio. La direzione è affidata a Enrico Pagano, tra i più talentuosi giovani direttori italiani. A firmare il nuovo allestimento, Andrea Bernard, vincitore nel 2024 del Premio Abbiati come miglior regista, con le scene di Alberto Beltrame, i costumi di Elena Beccaro e le luci di Marco Alba.

