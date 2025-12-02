Spettacolo ' Il malato immaginario'

Il malato immaginario di Molière nell’inedita versione di Salvo Ficarra prodotta dal Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale continua a collezionare elogi e successi. E forte dei consensi, a un anno dal suo debutto e dopo varie repliche in tutta la Penisola, torna ora a Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Venerdì 28 Novembre “Il Malato Immaginario” arriva nella mia città. Tornare a casa con questo spettacolo è una gioia che non si racconta: è come riportare un pezzo di mondo nel luogo dove tutto è iniziato. Il Teatro Naselli ci aprirà le sue porte con una cura s - facebook.com Vai su Facebook

Spettacolo 'Il malato immaginario' - Il malato immaginario di Molière nell’inedita versione di Salvo Ficarra prodotta dal Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale continua a collezionare elogi e successi. Segnala cataniatoday.it

Chiusi, c’è ’Il malato immaginario’. Su il sipario al teatro Mascagni - E quindi, ecco che il sipario del Mascagni di Chiusi stasera alle 21 si ... Si legge su lanazione.it

Teatro Spina. Via con il Malato. Immaginario - Si riapre il sipario del Teatro Comunale Mario Spina gestito dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, con la direzione artistica di Luca Ricci: da oggi al 9 aprile, 7 spettacoli in cartellone, per una ... Da lanazione.it

‘Il malato immaginario’ fa sorridere e riflettere - Si conclude con un lungo applauso la rappresentazione de ‘Il malato immaginario’ di Molière, in scena il 31 gennaio al teatro della Regina a Cattolica. Secondo ilrestodelcarlino.it

’Il malato immaginario’. Chiodi porta Molière al Teatro Boiardo - Questa sera il Teatro Boiardo di Scandiano ospita "Il malato immaginario" di Molière, con la regia Andrea Chiodi. Secondo ilrestodelcarlino.it

Al Sociale «Il malato immaginario», ultima opera di Moliere nel riadattamento del regista Andrea Chiodi - Moliere è Argante e Argante è Moliere: vita e arte si intrecciano nell’adattamento de Il malato immaginario in scena al Sociale. Secondo brescia.corriere.it