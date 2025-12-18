Veroli in scena Il malato immaginario

Il Teatro Comunale di Veroli si prepara a chiudere l’anno con un appuntamento imperdibile: la messa in scena di “Il malato immaginario” di Molière. Un classico intramontabile che, nonostante i secoli, mantiene intatta la sua forza dirompente e la sua capacità di far riflettere sull’assurdità della condizione umana. Un’occasione per riscoprire un’opera che ancora oggi sorprende e coinvolge il pubblico con la sua attualità.

Prosegue la ricca stagione del Teatro Comunale Veroli con l’ultimo incontro dell’anno 2025. Un grande classico che dopo oltre trecento anni dalla sua prima rappresentazione dimostra ancora con estrema vividezza e con spiazzante verità tutta la sua attualità: “Il malato immaginario” di Molière. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

