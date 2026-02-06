Arrivato in Spagna, Bryan Zaragoza si prepara a puntare al Mondiale del 2026. Il calcio italiano lo tiene d’occhio, ma lui guarda avanti, deciso a lasciare il segno in un torneo che potrebbe cambiare la sua carriera. La sua strada sembra tracciata, e le sue parole sono chiare: il grande obiettivo è proprio il Mondiale. Nel frattempo, i tifosi e gli addetti ai lavori aspettano di vederlo in azione, sperando che possa essere la grande sorpresa della prossima estate.

2026-02-06 11:22:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Bryan Zaragoza (Málaga, 2001) era uno dei grandi artigiani del ritorno del Granata A Primo -telaio cinque gol – In 2023. A darglielo, però, è stata la doppietta contro il Barcellona (2-2) dell’8 ottobre è diventato famoso in tutto il mondo. Gli eventi precipitarono improvvisamente in avanti. De la Fuente lo convocò per sopperire all’assenza per infortunio di Yeremy Pino e appena quattro giorni dopo, il 12 ottobre, ha debuttato con la Spagna -ha giocato tutto il secondo tempo- nella vittoria contro la Scozia (2-0). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Il Mondiale è il suo grande obiettivo”

