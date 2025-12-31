Thuram Inter la sfida per il suo 2026 | missione Mondiale e obiettivo riscatto! Adesso serve la svolta

L'Inter guarda al futuro con Thuram, puntando a qualificarsi per il Mondiale del 2026 e a riscattarsi dopo le recenti difficoltà. La sua crescita sarà fondamentale per il successo della squadra e per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Ora, più che mai, è il momento di una svolta decisiva per consolidare il ruolo di Thuram e rafforzare il progetto nerazzurro.

Inter News 24 per il numero 9 nerazzurro. Il 2026 di Marcus Thuram inizia con due imperativi categorici fissati nella mente: maggiore continuità di rendimento e una presenza più incisiva in zona gol. L’attaccante francese, reduce da un’annata vissuta tra alti e bassi, vuole voltare pagina dopo aver chiuso il 2025 con i 65 minuti disputati a Bergamo, un epilogo che rispecchia un anno complessivamente complesso. Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’anno solare appena trascorso è stato caratterizzato per il figlio d’arte da “più ombre che luci”, una situazione che impone un cambio di marcia immediato per non perdere la centralità nel progetto dei nerazzurri, specialmente alla luce della folta concorrenza nel reparto avanzato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, la sfida per il suo 2026: missione Mondiale e obiettivo riscatto! Adesso serve la svolta Leggi anche: Svolta storica per la Grappa: il distillato simbolo del Made in Italy ha adesso il suo Consorzio Leggi anche: Morata ritrova la Juve: il grande ex a caccia del riscatto: la sfida al suo passato per ritrovare il gol con il Como Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Khephren Thuram: In Juve-Inter l'esultanza di Marcus mi ha fatto arrabbiare; Bologna - Inter (1-1) Supercoppa italiana 2025; Scamacca, nel 2023 poteva essere Inter ma scelse l’Atalanta. Stasera il duello con Thuram; Khephren Thuram stuzzica Marcus: A Natale gli regalo la maglia della Juve. Inter, Thuram svogliato: il confronto con Esposito è impietoso. Ora il francese è un caso, bocciatura totale dei tifosi - Mentre Pio Esposito si dimostra decisivo da subentrato in Atalanta- sport.virgilio.it

Inter, superato il mal di big? Ora serve il vero Thuram. Una scelta di Chivu sconfessa il club - L'analisi di FcInter1908 sulla vittoria dell'Inter in casa dell'Atalanta. msn.com

Inter-Venezia 5-1, pagelle e tabellino: Thuram inarrestabile, Diouf si sblocca, Esposito e Bonny lasciano sempre il segno - Aprono Diouf e Esposito, al primo goal a San Siro, poi si scatena Thuram: doppietta per il francese che torna a segnare dopo quasi tre mesi. goal.com

#Frattesi, #Thuram, #Muharemovic Dentro al maxi intreccio tra Juve e Inter x.com

Frattesi, Thuram, Muharemovic Dentro al maxi intreccio tra Juve e Inter - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.