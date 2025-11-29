Cagliari l’agente di Felici Ha deciso di restare in Sardegna con l’obiettivo di dimostrare il suo valore Ecco il suo ruolo

Cagliari, l’agente di Mattia Felici ha parlato ai microfoni di TMW del suo assistito facendo un piccolo punto anche sul suo futuro. Le ultime Marco Busiello è stato intervistato da TMW relativamente alle prestazioni ed il futuro del classe 2001- L’agente di Mattia Felici, giovane talento del Cagliari, ha parlato delle possibilità del giocatore cresciuto tra Lecce, Lazio e Palermo. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, l’agente di Felici «Ha deciso di restare in Sardegna con l’obiettivo di dimostrare il suo valore. Ecco il suo ruolo

Leggi anche questi approfondimenti

Le dichiarazioni dell'agente del giocatore accostato al Cagliari. Ecco cosa filtra su Milan Djuric - facebook.com Vai su Facebook

Agente Felici: «Mattia ha scelto di rimanere a Cagliari! Il club a gennaio può far scattare il rinnovo e…» - Marco Busiello, agente di Mattia Felici del Cagliari, ha parlato del suo assistito e del suo potenziale tecnico e non solo: le sue dichiarazioni Marco Busiello è stato intervistato da TMW relativament ... Si legge su cagliarinews24.com

Felici di nome e di fatto al Cagliari, l'agente: "Al 50% del potenziale e ha già tanto interesse" - Mattia Felici da Roma, classe 2001, è un ragazzo che si è letteralmente fatto le ossa con la gavetta. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cagliari Genoa, Felici tra i protagonisti del match: voto e giudizio sulla prestazione dell’esterno - Cagliari Genoa, voto e giudizio sulla prestazione dell’esterno rossoblù durante la sfida giocata ieri all’Unipol Domus La 12a giornata di Serie A ha regalato agli spettatori dell’Unipol Domus un emozi ... Segnala cagliarinews24.com