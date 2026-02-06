Il mistero della nave russa al largo delle coste della Sardegna
Venti di guerra al largo della Sardegna. Da giorni, una nave cargo russa si muove tra le onde, a poche miglia dalla costa occidentale dell’isola. La presenza di questa imbarcazione desta preoccupazione tra i residenti e le autorità, che ancora cercano di capire le ragioni di questa continua presenza in acque italiane.
Venti di guerra soffiano al lardo delle coste della Sardegna? Da giorni una nave cargo russa sta facendo su e giù a poche miglia di distanza della costa occidentale sarda. Usata dal ministero della Difesa russa per consegnare armi e munizioni in giro per il mondo, la Sparta IV (questo il nome.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su nave russa
Il giallo della nave russa al largo della Sardegna: rotta anomala monitorata dalla Nato
La nave cargo russa Sparta IV sta facendo preoccupare le autorità.
Nave spia russa al largo delle coste britanniche, Londra a Mosca: “Vi vediamo, siamo pronti”
Ultime notizie su nave russa
Argomenti discussi: Scoperto il più grande relitto medievale al largo delle coste danesi; Il misterioso blitz delle navi russe tra Sardegna e Lazio; Mistero nei mari della Sardegna, le navi russe si spostano a nord; La nave cargo russa al largo della Sardegna: cosa sappiamo finora.
Navi russe davanti alle coste sarde, continua il misteroLa flotta è composta da un cacciatorpediniere, una petroliera e dal cargo Sparta IV, l'unico tracciabile nei suoi movimenti ... rainews.it
Mistero nel Tirreno: il blitz della nave russa Sparta IV tra Sardegna e LazioUn insolito e prolungato andirivieni che non trova spiegazioni ufficiali. Da diverse ore la cargo russa Sparta IV, ribattezzata dagli osservatori come il corriere della morte, sta navigando avanti e ... msn.com
Mistero nei mari della Sardegna, le navi russe si spostano a nord facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.