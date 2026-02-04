Il giallo della nave russa al largo della Sardegna | rotta anomala monitorata dalla Nato

La nave cargo russa Sparta IV sta facendo preoccupare le autorità. Da diverse ore si muove lungo la costa orientale della Sardegna, facendo rotta avanti e indietro. Inizialmente si pensava che fosse diretta verso Gibilterra, ma ora si monitorano i suoi spostamenti, sospettando che ci siano motivi nascosti dietro questa rotta anomala. La Nato tiene sotto stretta osservazione la situazione, senza ancora sapere esattamente cosa stia succedendo.

Sta navigando da diverse ore su e giù per la Sardegna orientale la nave cargo russa Sparta IV, che sembrava invece essere diretta verso Gibilterra. Secondo quanto riporta L’Unionesarda.it, l’imbarcazione fa parte della flottiglia che a metà gennaio era stata individuata nel Mediterraneo dalla Nato mentre, assieme alla Mys Zhelaniya, veniva scortata dal cacciatorpediniere della Marina russa, Severomorsk. Nei giorni scorsi, la stessa cargo era stata monitorata anche dalla “Virginio Fasan”, fregata missilistica della Marina Militare italiana. Flotta russa al largo della Sardegna: rotta anomala. I movimenti della Sparta IV, già nota per essere una cosiddetta “nave fantasma” adibita a carichi particolarmente delicati – riferisce sempre L’Unionesarda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il giallo della nave russa al largo della Sardegna: rotta anomala monitorata dalla Nato Approfondimenti su Nave Russa Nave cargo russa al largo della Sardegna, il cambio di rotta improvviso: allarme nel Mar Tirreno Una nave cargo russa, la Sparta IV, è stata avvistata al largo della Sardegna, nel mar Tirreno. La nave russa Sparta IV nel Tirreno al largo della Sardegna, il cambio di rotta e il legame con il cacciatorpediniere ?Severomorsk La nave cargo russa Sparta IV è stata avvistata nel Tirreno, vicino alla Sardegna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nave Russa Argomenti discussi: Gabriella Genisi, esce il libro La Specchia del diavolo: trama e dettagli del nuovo giallo; Cina. Gli innovativi test militari nel Mare della Cina Meridionale dove conduce test con armi laser su nave Ro-Ro civile... (A. Martinengo, AGW); La lenta agonia del Psd’Az tra faide, vendette e veleni – Il punto; Morte di Manuela Murgia, l'indagato Enrico Astero: fine di un incubo. L'ex generale del Ris Garofano: lui estraneo - VIDEO. Blitz della nave russa: cosa faceva al largo della SardegnaGiallo sulla nave russa al largo della Sardegna. Nelle ultime ore il cargo Sparta IV è stato osservato in una posizione anomala nelle acque internazionali a est della Sardegna dove ha mantenuto per di ... msn.com Gdf sequestra nave a Brindisi, violate sanzioni a RussiaFermata nel porto del capoluogo pugliese. Batteva bandiera di una piccola isola dell'Oceania, proveniente dalle acque territoriali russe del mar Nero, con un carico di 33.000 tonnellate di materiale ... rainews.it Allerta meteo prorogata in Sardegna per piogge e temporali fino al 4 febbraio: codice giallo in quasi tutta l'Isola. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.