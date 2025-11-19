Nave spia russa al largo delle coste britanniche Londra a Mosca | Vi vediamo siamo pronti
Una “nave spia” per Londra, una nave “da ricerca” per Mosca. Fatto sta una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono schierati per “monitorare e tracciare ogni spostamento” della Yantar, l’imbarcazione russa che si trova al confine marittimo delle acque britanniche a nord della Scozia. La Difesa britannica non ha dubbi. Si tratterebbe di una nave gettata per raccogliere informazioni e mappare i cavi sottomarini. Non solo, ma dalla nave sarebbero stati puntati laser contro i piloti britannici. Londra non resterà a guardare e minaccia di rispondere. Nave spia russa, Londra avverte Mosca: vi vediamo, siamo pronti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Il caso della nave spia russa in acque inglesi, cosa fa la Yantar: la reazione Vai su X
Royal Navy segue nave spia russa vicino ad acque Gb - facebook.com Vai su Facebook
Nave spia o da ricerca? La Yantar nelle acque territoriali della Gran Bretagna: "Vi vediamo" - Londra avvisa Mosca: se la nave militare russa Yantar avvistata al largo della Scozia dovesse entrare in acque territoriali, la Gran Bretagna è pronta a rispondere. Lo riporta msn.com
Guerra Ucraina, tensione alle stelle. Nave spia russa nelle acque inglesi, schierata la Royal Navy - Una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono stati schierati per 'monitorare e tracciare ogni spostamento' di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine marittimo delle acque ... Da affaritaliani.it
Nave spia russa nelle acque britanniche, tensione sull’asse Londra-Mosca - Nave spia russa nelle acque britanniche a nord della Scozia, laser contro i piloti della Raf in volo sulla zona. msn.com scrive