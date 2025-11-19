Nave spia russa al largo delle coste britanniche Londra a Mosca | Vi vediamo siamo pronti

Una “nave spia” per Londra, una nave “da ricerca” per Mosca. Fatto sta una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono schierati per “monitorare e tracciare ogni spostamento” della Yantar, l’imbarcazione russa che si trova al confine marittimo delle acque britanniche a nord della Scozia. La Difesa britannica non ha dubbi. Si tratterebbe di una nave gettata per raccogliere informazioni e mappare i cavi sottomarini. Non solo, ma dalla nave sarebbero stati puntati laser contro i piloti britannici. Londra non resterà a guardare e minaccia di rispondere. Nave spia russa, Londra avverte Mosca: vi vediamo, siamo pronti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

