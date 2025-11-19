Nave spia russa al largo delle coste britanniche Londra a Mosca | Vi vediamo siamo pronti

Secoloditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una “nave spia” per Londra, una nave “da ricerca” per Mosca. Fatto sta una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono schierati per “monitorare e tracciare ogni spostamento” della Yantar, l’imbarcazione russa che si trova al confine marittimo delle acque britanniche a nord della Scozia. La Difesa britannica non ha dubbi. Si tratterebbe di una nave gettata per raccogliere informazioni e mappare i cavi sottomarini. Non solo, ma dalla nave sarebbero stati puntati laser contro i piloti britannici. Londra non resterà a guardare e minaccia di rispondere. Nave spia russa, Londra avverte Mosca: vi vediamo, siamo pronti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

nave spia russa al largo delle coste britanniche londra a mosca vi vediamo siamo pronti

© Secoloditalia.it - Nave spia russa al largo delle coste britanniche, Londra a Mosca: “Vi vediamo, siamo pronti”

Altre letture consigliate

nave spia russa largoNave spia o da ricerca? La Yantar nelle acque territoriali della Gran Bretagna: "Vi vediamo" - Londra avvisa Mosca: se la nave militare russa Yantar avvistata al largo della Scozia dovesse entrare in acque territoriali, la Gran Bretagna è pronta a rispondere. Lo riporta msn.com

nave spia russa largoGuerra Ucraina, tensione alle stelle. Nave spia russa nelle acque inglesi, schierata la Royal Navy - Una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono stati schierati per 'monitorare e tracciare ogni spostamento' di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine marittimo delle acque ... Da affaritaliani.it

nave spia russa largoNave spia russa nelle acque britanniche, tensione sull’asse Londra-Mosca - Nave spia russa nelle acque britanniche a nord della Scozia, laser contro i piloti della Raf in volo sulla zona. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nave Spia Russa Largo